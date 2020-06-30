Суд оправдал троих подозреваемых в нападении на экс-нардепа Найема

Во вторник, 30 июня, Шевченковский районный суд Киева оправдал троих из четырех нападавших на экс-нардепа Мустафу Найема в апреле 2018 года.

Реклама

Об этом сообщил его брат и адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook.

"Сегодня ... состоялось оглашение приговора в судебном деле по обвинению Темербулатова Умолта Руслановича, Саитова Ахмеда Абубакаровича, Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц)", – написал Маси Найем.

Все трое обвиняемых оправданы полностью, отмечает он. Дело в отношении четвертого нападающего – Магомеда-Амина Саитова – рассматривается отдельно.

В тренде Впервые за семь лет: Украина и Венгрия заговорили о сотрудничестве

"Считаем, что у нас достаточно оснований для обращения в Апелляционный суд, что мы и планируем сделать после получения текста судебного решения", – сообщил адвокат.

Реклама

Напомним, что нападение на Мустафу Найема произошло 30 апреля 2018 года возле Бессарабской площади в Киеве. Инцидент случился в результате конфликтной ситуации на дороге. Сам нардеп заявлял, что его подрезали во время движения и он попытался пресечь хамство.

В тот же день полиция Киева задержала трех участников конфликта в центре столицы. Ими оказались: Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г. р., Саитов Магомед-Салих Арбуевич, 28.10.1996 г. р., Тимербилатов Умал Русланович, 28.08.1996 г. р.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама