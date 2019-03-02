Суд определил, кто рассмотрит жалобу на приговор Януковичу о госизмене
Согласно требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, автоматизированной системой документооборота суда был определен его состав
Киевский апелляционный суд определил состав коллегии судей, которые будут рассматривать апелляции на приговор экс-президенту Виктору Януковичу по делу о государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Киевский апелляционный суд сообщает, что на приговор Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 года, стороной защиты в интересах Януковича В.Ф. подано шесть апелляционных жалоб", – говорится в сообщении.
Отмечается, что, согласно требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, автоматизированной системой документооборота суда был определен его состав. Это судьи Юрий Трясун, Сергей Новов, Иван Мосендз, Александр Журавель, Оксана Павленко.
Уточняется, что информацию о дате назначения апелляционных жалоб к судебному разбирательству будет сообщено дополнительно.
Как сообщалось, 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно приговорил экс-президента Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны. В то же время Януковича признали невиновным по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины.
Суд также постановил взыскать с Януковича на пользу государства процессуальные издержки за проведение судебных экспертиз суммой в почти 100 тысяч гривен и оставить без изменения наложенный в рамках производства арест на имущество. Согласно приговору суда, срок отбывания наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания.
Напомним, экс-президент Виктор Янукович, бежавший из Украины в РФ, вывел 3,7 млн евро через счет в одном из крупнейших банков Швеции Swedbank. Об этом сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой на соответствующие документы.
Сам Янукович недавно сказал на пресс-конференции в Москве, что Европа его предала после того, как он подписал в феврале 2014 года соглашение с лидерами оппозиции при участии иностранных дипломатов об установлении мира в центре Киева:
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