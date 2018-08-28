Суд оставил Насирова под залогом в 100 млн грн

Обвиняемому экс-председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову суд оставил меру пресечения в 100 млн гривен залога.

Соответствующее решение приняли судьи Шевченковского суда на заседании 28 августа,.

Адвокаты Насирова просили отменить их подзащитному обязательство. Однако судьи им отказали.

Также на заседании прокуроры продолжили читать обвинительный акт по Насирову. В целом они прочитали уже 319 страниц из 774.

Как сообщалось, 2 марта 2017 года детективы НАБУ уведомили о подозрении в совершении преступления Насирова, после чего задержали. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Насирову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 ("Служебный подлог, повлекший тяжкие последствия").

Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Эти решения он принял с нарушением установленной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в госбюджет в сумме более 2 млрд грн.

Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. Супруга внесла указанный залог.

15 июня 2018 года Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров САП о продлении процессуальных обязанностей Насирову. Таким образом, он обязан носить электронный браслет, не уезжать из Киева, сдать заграничные паспорта, прибывать по вызову к следователю, судье или прокурору и сообщать об изменении места жительства.

Напомним, суд вернул Насирову паспорт и снял арест с часов жены.