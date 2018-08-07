Суд оставил в силе решение о восстановлении Бочковского на посту главы ГСЧС
Аваков заявил, что отстраненный чиновник на посту главного спасателя страны больше работать не будет
Киевский апелляционный административный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу Кабинета министров на решение Окружного административного суда Киева о восстановлении Сергея Бочковского в должности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Соответствующее решение приняла коллегия судей под председательством судьи Евгения Сорочко.
Суд оставил в силе решение суда первой инстанции о восстановлении Бочковского на посту председателя ГСЧС, при этом указав конкретную сумму, которую ему необходимо выплатить в качестве зарплаты за вынужденный прогул с 25 марта 2015 года по 26 апреля 2018 года – более 546 тыс. грн.
Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что отстраненный чиновник на посту главного спасателя страны больше работать не будет.
Сергея Бочковского задержали в 2015 году прямо на заседании правительства. Подозревают в хищении госсредств на сумму в 6,5 миллионов гривен. Две недели назад Сергея Бочковского в должности восстановил Административный суд, но в рабочий кабинет его не допустили.
"Бочковский не будет работать на этой должности, Бочковский обвиняется по целому ряду криминальных статей, мягко говоря, несовместимых с госдолжностью, и тот уровень обвинений несовместим с возможностью находится на должности такого уровня", – заявил Арсен Аваков.
Ранее глава МВД уже заявлял, что экс-глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский, который намерен восстановиться в должности, не имеет ни морального, ни законного права вновь занять пост главы ведомства.
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