Суд оставил в силе решение о восстановлении Бочковского на посту главы ГСЧС

Сегодня, 18:09

Аваков заявил, что отстраненный чиновник на посту главного спасателя страны больше работать не будет

Сергей Бочковский. Фото: архив &quot;Сегодня&quot;
Сергей Бочковский. Фото: архив "Сегодня"

Киевский апелляционный административный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу Кабинета министров на решение Окружного административного суда Киева о восстановлении Сергея Бочковского в должности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Соответствующее решение приняла коллегия судей под председательством судьи Евгения Сорочко.

Суд оставил в силе решение суда первой инстанции о восстановлении Бочковского на посту председателя ГСЧС, при этом указав конкретную сумму, которую ему необходимо выплатить в качестве зарплаты за вынужденный прогул с 25 марта 2015 года по 26 апреля 2018 года – более 546 тыс. грн.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что отстраненный чиновник на посту главного спасателя страны больше работать не будет.

Сергея Бочковского задержали в 2015 году прямо на заседании правительства. Подозревают в хищении госсредств на сумму в 6,5 миллионов гривен. Две недели назад Сергея Бочковского в должности восстановил Административный суд, но в рабочий кабинет его не допустили.

"Бочковский не будет работать на этой должности, Бочковский обвиняется по целому ряду криминальных статей, мягко говоря, несовместимых с госдолжностью, и тот уровень обвинений несовместим с возможностью находится на должности такого уровня", – заявил Арсен Аваков.

Ранее глава МВД уже заявлял, что экс-глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский, который намерен восстановиться в должности, не имеет ни морального, ни законного права вновь занять пост главы ведомства.
суд, ГСЧС, Бочковский

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Источник:

УНИАН

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