Суд оставил Вышинского под стражей

Сегодня, 16:56

Руководителя "РИА Новости Украина" обвиняют в государственной измене

Кирилл Вышинский. Фото: facebook.com/SkolaMolodogoPolitikaPolitCentr
Кирилл Вышинский. Фото: facebook.com/SkolaMolodogoPolitikaPolitCentr

Херсонский городской суд в четверг продлил срок содержания под стражей руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского до 4 ноября.

"Подозреваемому продлили срок содержания под стражей до 4 ноября", – сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.

Напомним, 15 мая Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве.

Позже ему было объявлено о подозрении в государственной измене.  Его обвиняют в создании антиукраинских статей, в которых призывается среди прочего к вводу российских войск в Украину, созданию "Новороссии", изменению территориальной целостности страны. 16 мая его этапировали в Херсон.

17 мая суд принял решение по Вышинскому, отправив его под арест на два месяца. Защита подозреваемого в госизмене настаивала на домашнем аресте или ношении электронного браслета, однако судья отказал.
суд, госизмена, вышинский

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Источник:

Интерфакс-Украина

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