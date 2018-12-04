Суд отказал в госпитализации Ефремова

Суд отказался разрешить госпитализацию экс-главы парламентской фракции "Партии регионов" Александра Ефремова, который сообщил о плохом самочувствии во время заседания. Об этом заявил его адвокат Андрей Смирнов на своей странице в Facebook.

"Суд распорядился вызвать докторов. Начальник кардиологического отделения больницы и кто-то там ещё. Доктора категорически против участия человека в заседании. Сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, гипертонический криз, прединфарктное состояние. Суд распорядился вызвать скорую, чтоб перепроверить врачей. Приехала скорая, которая настаивает на срочной госпитализации в кардиореанимацию", — рассказал Смирнов.

"Суд объявляет перерыв до 20:00 для оказания человеку медицинской помощи на месте подручными средствами", – сообщил он.

Как известно, Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. В январе 2017-го ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении политика.

Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена. Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.10, ч.1 ст.111, ч1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины.

Также сообщалось, что, начиная с 2006 года, на связанные с ним счета в Швейцарии поступили 33 млн швейцарских франков.