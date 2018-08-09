Суд отказался отпустить Савченко на поруки

Судья оставил без изменений меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 7 сентября 2018 года

Киевский апелляционный суд отказал в ходатайстве адвокатов народного депутата Надежды Савченко об изменении меры защиты их подзащитной. Такое решение огласил судья на заседании 9 августа.

"Ходатайство о взятии на поруки оставить без удовлетворения", – заявил резолютивную часть решения судья.

Кроме того судья оставил без изменений меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 7 сентября 2018 года.

После оглашения решения в судебном зале началась потасовка.

Адвокат после заседания заявил, что решение будут оспаривать в международном суде.

Во время заседания 8 августа адвокат Савченко ходатайствовали об изменении меры защиты своей подзащитной на круглосуточный домашний арест и просил отдать ее на поруки.

О желании взять на поруки нардепа заявили 28 человек, среди которых сестра Савченко – Вера, ее помощница – Татьяна Проторченко, юрист Виктор Шишкин, Герой Украины Степан Хмара, нардеп Виталий Куприй, нардеп Сергей Мельничук.

Напомним, Служба безопасности и Генеральная прокуратура дали совместный брифинг, на котором, Юрий Луценко заявил, что завершилось досудебное расследование по руководителю "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану и нардепу Надежде Савченко, которых подозревают в подготовке терактов в Киеве. По его словам, все необходимые для передачи дела в суд доказательства собраны. Генпрокурор заявил, что хочет максимальный срок наказания для Савченко.

Он отмечает, что дело в суд могут передать уже в этом месяце. Сейчас защита подозреваемых получит все материалы для ознакомления.

Кроме того, генпрокурор рассказывал, что Россия пытается замести следы своей помощи в предоставлению оружия и боеприпасов Рубану и Савченко. Следы в подготовке атаки ведут к высшему руководству Российской Федерации, считает Луценко. О причастности РФ в оказании помощи в осуществлении терактов говорит то, по его словам, что российские офицеры передавали оружие подозреваемым, а потом Москва решила их спрятать.