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Суд отклонил апелляцию замминистра Юрия Грымчака

6 сентября, 17:52

В Чернигове вынесли новое решение по делу заммглавы МинВОТ

Юрий Грымчак. Фото: mtot.gov.ua

Юрий Грымчак. Фото: mtot.gov.ua

Украинский суд отклонил апелляцию на арест экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака, по делу которого ранее было принято новое решение.

Таким образом, Черниговский апелляционный суд признал законным постановление о применении ему меры пресечения.

"Постановление апелляционного суда о применении меры пресечения: Оставить без удовлетворения! Грымчака оставили под стражей в Черниговском СИЗО!" - написала 6 сентяря на своей странице в Facebook жена бывшего замминистра Юлия Грымчак.

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Она считает, что прокуратура должна сменить квалификацию правонарушения, инкриминируемого ее мужу.

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"Сегодня прокурор Приходько заявил, что они не знают, по какой статье квалифицировать совершенные действия непонятно кого. Ни статьи, ни действия, ни пострадавших", – добавила она.

Напомним, 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и Служба безопасности Украины задержали Грымчака и его пособника, обвинив их в вымогательстве взятки.

Мы также писали, что черниговский райсуд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн гривен. Сейчас Юрия Грымчака содержат в Черниговское СИЗО.

Все подробности в спецтеме Задержание Грымчака

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взятка грымчак Апелляционный суд МинВОТ

Источник: Сегодня

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