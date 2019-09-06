Суд отклонил апелляцию замминистра Юрия Грымчака

В Чернигове вынесли новое решение по делу заммглавы МинВОТ

Юрий Грымчак. Фото: mtot.gov.ua

Украинский суд отклонил апелляцию на арест экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака, по делу которого ранее было принято новое решение.

Таким образом, Черниговский апелляционный суд признал законным постановление о применении ему меры пресечения.

"Постановление апелляционного суда о применении меры пресечения: Оставить без удовлетворения! Грымчака оставили под стражей в Черниговском СИЗО!" - написала 6 сентяря на своей странице в Facebook жена бывшего замминистра Юлия Грымчак.

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Она считает, что прокуратура должна сменить квалификацию правонарушения, инкриминируемого ее мужу.

"Сегодня прокурор Приходько заявил, что они не знают, по какой статье квалифицировать совершенные действия непонятно кого. Ни статьи, ни действия, ни пострадавших", – добавила она.

Напомним, 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и Служба безопасности Украины задержали Грымчака и его пособника, обвинив их в вымогательстве взятки.

Мы также писали, что черниговский райсуд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн гривен. Сейчас Юрия Грымчака содержат в Черниговское СИЗО.

Все подробности в спецтеме Задержание Грымчака

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