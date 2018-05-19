Суд отложил на неопределенный срок слушание о гражданстве Саакашвили

Кассационный суд в составе Верховного суда отложил слушание дела в отношении украинского гражданства Михеила Саакашвили на неопределенный срок.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Рух новых сил".

"Верховный Суд истребует оригиналы документов с подписью Михеила Саакашвили для проведения экспертизы и подтверждения факта подделки со стороны ГМС его заявления на получение украинского гражданства, которое стало основанием для лишения его гражданства", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в июле Порошенко лишил Саакашвили, который в то время находился за рубежом, украинского гражданства. 10 сентября Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые фактически прорвали границу. 25 октября Саакашвили заявил, что получил документы от администрации президента Украины о лишении его гражданства и планирует обжаловать это в суде.

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Напомним, Михеил Саакашвили был задержан 12 февраля, в киевском ресторане – за ним приехали три "буса". Позже стало известно, что политика задержали сотрудники Погранслужбы по поручению Миграционной службы. После задержания его сразу повезли в аэропорт и отправили самолетом в Варшаву (Польша).

В свою очередь в Генпрокуратуре рассказали, что будет с делами по Саакашвили, которые расследуются в Украине. Пресс-секретарь генпрокурор Лариса Сарган уверяет, что уголовные производства не будут закрыты.

Сам политик рассказал о своих планах: "Я буду возвращаться в Украину и я найду способ, как это сделать. Я думаю, что мы найдем пути, как это сделать абсолютно легально". Также он заявил, что не будет просить никакого политического спасения.