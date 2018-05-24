Суд отменил решение ГПУ закрыть дело против "титушки" Крысина

Прокурор закрыл производство в связи с отсутствием в деяниях Крысина состава уголовного правонарушения

Печерский районный суд Киева отменил постановление Генеральной прокуратуры о закрытии уголовного производства против руководителя "титушек" Юрия Крысина по подозрению в убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

Об этом сообщила адвокат семей пострадавших активистов Евгения Закревская.

Согласно обнародованным Закревской документам, 7 мая судья Печерского районного суда постановил отменить постановление прокурора Красножона от 1 августа 2014 года о закрытии уголовного производства в отношении Крысина по ч.2 ст.115 УК (умышленное убийство), ч.2 ст. 15 УК (покушение на преступление), ч. 2 ст. 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Прокурор закрыл производство "в связи с отсутствием в его (Крысина – ред.) деяниях состава уголовного правонарушения".

23 мая Апелляционный суд продолжил рассмотрение апелляции на приговор Шевченковского райсуда по условному сроку Крысина.

Отметим, в декабре 2017 года Шевченковский районный суд города Киева признал Юрия Крысина виновным в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. По приговору суда, Крысину назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. Вместе с тем, Генеральная прокуратура Украины просила суд назначить Крысину 6 лет лишения свободы и расценивает приговор как несправедливый. 28 декабря 2017 года ГПУ подала в суд апелляционную жалобу на приговор Крысину.

Как известно, Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. По версии следствия, непосредственно убийство журналиста совершил житель Горловки Джалал Алиев, а Крысин принимал участие в нападении.

Между тем, активисты утверждают, что в прокуратуре располагали целым рядом видеозаписей, которые показывали последовательность и согласованность действий титушек, нападавших на участников Евромайдана вместе с Крысиным и Алиевым, который стрелял в Веремия.

Как сообщалось, Крысину хотят назначить нового адвоката.