Суд отправил под ночной домашний арест бывшего нардепа, подозреваемого в нападении на "слугу народа"

Депутату с 22:00 до 6:00 следующего дня запрещено покидать место жительства без разрешения следователя, прокурора и суда

На фото: Андрей Богданец / Фото: Сегодня

Киевский апелляционный суд отправил под ночной домашний арест бывшего народного депутата из Всеукраинского объединения "Свобода" Алексея Кайду, которого подозревают в нападении на действующего народного депутата из партии "Слуга народа" Андрея Богданца в кулуарах парламента.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"По результатам рассмотрения апелляционной жалобы, поданной прокурором и стороной защиты, удовлетворена частично, постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 12 декабря 2019 отменено, применены к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток, а именно: с 22:00 до 6:00 следующего дня с запретом покидать место жительства без разрешения следователя, прокурора и суда до 12 февраля 2020 включительно", – говорится в сообщении на сайте суда.

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"Считаем этот инцидент сознательной провокацией, цель которой срыв законотворческого процесса и дестабилизация ситуации в Раде в угоду определенным политическим силам. Очень показательной для нас является кооперация в попытке срыва работы комитета между представителями партий пророссийского направления и политических сил, которые называют себя патриотическими", – считают в "Слуге народа".

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Фракция "Слуга народа" обратилась к правоохранительным органам с требованием должным образом отреагировать на этот инцидент в соответствии с действующим законодательством. Также фракция обратилась к руководству парламента с призывом временно перенести заседания аграрного комитета "в более защищенное место", усилить охрану и обеспечить правопорядок во время заседаний этого комитета.

Отметим, что также разгорелись ожесточенные события на аграрном комитете при рассмотрении законопроекта о рынке земли. Как сообщали новости "Сегодня", народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук объясняла причину новой драки в Раде.

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