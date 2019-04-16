Суд отпустил из-под стражи Надежду Савченко и Владимира Рубана прямо в зале суда

Видео из зала суда представила сестра Савченко Вера

Фото: Судебная власть Украины.

Броварский городской районный суд Киевской области принял решение освободить депутата Верховной рады Надежды Савченко и главу организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана из-под стражи.

"Постановляю обвиняемых Рубана Владимира Владимировича и Савченко Надежду Викторовну освободить из-под стражи, пожалуйста, дайте возможность Рубану Владимиру Владимировичу покинуть место ограничения", — сказала судья.

Депутат добавила, что будет добиваться справедливости по своему делу. "Обратите внимание, я докажу свое невиновность, я выиграю в этом суде, но теперь нам спешить некуда. Поэтому начинаем процесс — спокойно и до упора", — отметила Савченко.

Суд принял такое решение, так как срок меры пресечения истек, а новый не был избран.

Видео из зала суда представила сестра Савченко Вера.

Ранее дело экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и народного депутата Украины Надежды Савченко, которая ранее отказалась пойти на сделку со следствием, снова передали в другой суд.

Напомним, недавно адвокат народного депутата Александр Тананкин рассказывал, что судить Рубана и Савченко должны были в Славянске.

Ранее мы писали о том, что летом 2018 года по делу Савченко-Рубана завершились досудебные расследования и подозреваемым, а также их защитникам предоставили материалы для ознакомления. Как заявлял генеральный прокурор Юрий Луценко, сторона обвинения будет требовать максимального срока наказания.

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