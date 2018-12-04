Суд отпустил Продана на поруки

Вместе с тем, САП просила меру пресечения для Продана в виде ареста с альтернативой залога в свыше 89 млн грн

Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения экс-исполняющему обязанности главы ГФС Мирославу Продану, которого подозревают в незаконном обогащении, в виде взятия на поруки.

Об этом объявила судья Ирина Усатова, сообщает Укринформ.

"Суд постановил применить к Продану меру пресечения в виде поручительства", – сказала Усатова

Так, Продана отдали на поруки ряда лиц, среди которых – народные депутаты Николай Паламарчук, Геннадий Ткачук, Николай Кучер, Максим Курячий, Вадим Денисенко и другие.

Вместе с тем, САП просила меру пресечения для Продана в виде ареста с альтернативой залога в свыше 89 млн грн.

Защитники Мирослава Продана, в частности Лариса Криворучко, настаивали, что экс-руководитель ГФС не уклонялся от суда и следствия во время лечения за границей. Однако прокуроры требуют в у защиты Продана документы о его лечении за границей – оригиналы с мокрой печатью.

Напомним, 26 ноября бывший руководитель ГФС Мирослав Продан вернулся в Украину после лечения в Германии. Продан обещал сразу после возвращения в Киев пойти в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, куда его вызывали на допрос.

После этого Продан явился на допрос, но отказался от дачи показаний.