Суд отпустил Продана на поруки
Вместе с тем, САП просила меру пресечения для Продана в виде ареста с альтернативой залога в свыше 89 млн грн
Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения экс-исполняющему обязанности главы ГФС Мирославу Продану, которого подозревают в незаконном обогащении, в виде взятия на поруки.
Об этом объявила судья Ирина Усатова, сообщает Укринформ.
"Суд постановил применить к Продану меру пресечения в виде поручительства", – сказала Усатова
Так, Продана отдали на поруки ряда лиц, среди которых – народные депутаты Николай Паламарчук, Геннадий Ткачук, Николай Кучер, Максим Курячий, Вадим Денисенко и другие.
Вместе с тем, САП просила меру пресечения для Продана в виде ареста с альтернативой залога в свыше 89 млн грн.
Защитники Мирослава Продана, в частности Лариса Криворучко, настаивали, что экс-руководитель ГФС не уклонялся от суда и следствия во время лечения за границей. Однако прокуроры требуют в у защиты Продана документы о его лечении за границей – оригиналы с мокрой печатью.
Напомним, 26 ноября бывший руководитель ГФС Мирослав Продан вернулся в Украину после лечения в Германии. Продан обещал сразу после возвращения в Киев пойти в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, куда его вызывали на допрос.
После этого Продан явился на допрос, но отказался от дачи показаний.
Вы сейчас просматриваете новость "Суд отпустил Продана на поруки". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"