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Суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Януковичу на 2020 год

9 декабря, 23:42

Заседания состоятся уже в следующем году - 13, 20 января и 3 февраля

/ Фото: AFP

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на приговор президенту-беглецу Виктору Януковичу. Среди причин назвали ограничения во времени и большое количество защитников Януковича. Об этом сообщает "5 канал".

Заседания состоятся уже в следующем году – 13, 20 января и 3 февраля. До этого в суде объявляли несколько перерывов.

Адвокаты отмечали: сторона обвинения не подавала в суд обращение о настройке с Януковичем видеосвязи.

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В то же время прокуроры опровергают эту информацию. Также юристы выясняют, почему дело о государственной измене президента-беглеца не рассматривал суд присяжных. Ведь соответствующее заявление Янукович подавал еще в 2017 году. Но его так и не рассмотрели.

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Ранее новости "Сегодня" писали о том, в чем подозревают министров времен Януковича. Перед бегством из страны бывшие министры переписывали имущество на друзей и родственников, теперь же меняют гражданство, пытаются сохранить активы, но надеются вернуться в Украину.

Напомним, 24 января 2019 года суд признал Януковича виновным в госизмене и приговорил к 13 годам лишения свободы. Защита экс-президента подала апелляцию на приговор Оболонского районного суда Киева по делу о госизмене. Позже коллегия судей Апелляционного суда Киева указала на описки в приговоре, однако суд не усмотрел в документе никаких ошибок.

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президент суд Виктор Янукович Украина апелляция госизмена адвокаты

Источник: 5 канал

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