Суд по делу Черновол: экс-депутату избрали меру пресечения

Бывшему народному депутату Татьяне Черновол, которой инкриминируют убийство, Печерский районный суд избрал меру пресечения – домашний арест до 8 июня.

Экс-депутата обязали являться к следователю или в суд по первому требованию, не покидать жилья, сдать паспорт и носить электронное средство слежения.

Стоит добавить, что защитники Черновол заявляли о необоснованности подозрения в умышленном убийстве, объявленное Черновол. Также адвокаты наставали на нарушении подследственности, ведь по их мнению, Государственное бюро расследовании не имело права заниматься этим делом.

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Юристы также пытались объявить отвод всей группе прокуроров в уголовном производстве и обвинили судью Сергея Вовка в сговоре со следствием.

Напомним, что Черновол обвиняют в умышленном убийстве сотрудника одной из политических партий Владимира Захарова 18 февраля 2014 года, который числится в списке героев Небесной сотни.

В то же время, учитывая ряд смягчающих факторов, – наличие у Черновол несовершеннолетних детей, статус участницы АТО и ситуацию с распространением коронавируса, – Государственное бюро расследований предложило поместить подозреваемую под круглосуточный домашний арест.

Добавим также, что утром 10 апреля следователи ГБР пришли к Черновол домой с обысками по делу о событиях февраля 2014 года, когда в центре Киева она якобы устроила поджог офиса одной из политических партий, что привело к гибели мужчины, который находился внутри здания. В результате ей сообщили о подозрении в убийстве.

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