Суд по делу Саакашвили перенесли

Вчера, 12:33

Рассмотрение жалобы Генеральной прокуратуры продолжат 3 января


Апелляционный суд Киева перенес на 3 января 2018 года рассмотрение жалобы прокуратуры на решение Печерского районного суда Киева об отказе в домашнем аресте лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Соответствующее решение было оглашено на заседании в пятницу в связи с тем, что в апелляционную инстанцию еще не поступили материалы дела.

Как сообщалось, 5 декабря Саакашвили был задержан, но сторонники заблокировали движение автомобиля и "освободили" его из машины правоохранителей. Политик был объявлен в розыск.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергеем Курченко 500 тыс. долл. на свою деятельность в Украине и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. Саакашвили заявил, что не знаком с Курченко.

Повторно Саакашвили задержали поздно вечером 8 декабря. Инкриминируемая ему ч.2 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. После задержания он был доставлен в СИЗО, где объявил голодовку.

11 декабря Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили на время проведения расследования. Саакашвили был отпущен из-под стражи в здании суда.

На 22 декабря было запланировано рассмотрение апелляции прокурора Генеральной прокуратуры Украины на решение Печерского райсуда об отказе применить меру пресечения для Саакашвили в виде домашнего ареста.
генпрокуратура, саакашвили, домашний арест

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Источник:

Интерфакс-Украина

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