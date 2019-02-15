Суд по делу Супрун: судья принял неожиданное решение

Сергей Каракашьян сообщил, что берет самоотвод, и ушел в совещательную комнату

Фото: Getty Images

Суд по делу Супрун: судья принял неожиданное решение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9ea/269/5c59ea269d6e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9ea/269/5c59ea269d6e9.jpg 2019-02-15T16:04:00+02:00 Политика Сергей Каракашьян сообщил, что берет самоотвод, и ушел в совещательную комнату

Окружной судья Киева Сергей Каракашьян решил взять самоотвод в деле по иску нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука об отсутствии Ульяны Супрун полномочий для исполнения обязанностей министра здравоохранения Украины.

После такого заявления, которое судья сделал в ходе рассмотрения иска по сути 15 февраля, Каракашьян удалился в совещательную комнату для подготовки соответствующего решения.

В министерстве здравоохранения уже сообщили, что не ожидают вынесения решения по иску в пятницу.

Перед заседанием Супрун предупредила, что ни ее, ни ее заместителей в зале суда не будет, и что вместо них будут ее представители и адвокат.

"Нас хотят отвлечь от реформирования отрасли такими странными исками. Мы не будем поддаваться, мы не будем тратить на это время, мы возвращаемся в министерство и продолжим работу", – сказала она.

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Напомним, накануне суд отменил свое же недавнее решение по отстранению Супрун от должности.

Как сообщил по этому поводу журналистам судья-спикер суда Богдан Санин, было принято решение, аналогичное постановлению Кабинета министров о разблокировании работы Минздрава.

Мы уже сообщали, что 13 февраля Кабмин частично разблокировал работу Минздрава. Правительство приняло распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун временно исполнять обязанности министра здравоохранения.

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