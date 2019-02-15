Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Новости политики

Суд по делу Супрун: судья принял неожиданное решение

Сегодня, 16:04

Сергей Каракашьян сообщил, что берет самоотвод, и ушел в совещательную комнату

Фото: Getty Images
Суд по делу Супрун: судья принял неожиданное решение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9ea/269/5c59ea269d6e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9ea/269/5c59ea269d6e9.jpg Политика Сергей Каракашьян сообщил, что берет самоотвод, и ушел в совещательную комнату

Окружной судья Киева Сергей Каракашьян решил взять самоотвод в деле по иску нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука об отсутствии Ульяны Супрун полномочий для исполнения обязанностей министра здравоохранения Украины.

После такого заявления, которое судья сделал в ходе рассмотрения иска по сути 15 февраля, Каракашьян удалился в совещательную комнату для подготовки соответствующего решения.

В министерстве здравоохранения уже сообщили, что не ожидают вынесения решения по иску в пятницу.

Перед заседанием Супрун предупредила, что ни ее, ни ее заместителей в зале суда не будет, и что вместо них будут ее представители и адвокат. 

"Нас хотят отвлечь от реформирования отрасли такими странными исками. Мы не будем поддаваться, мы не будем тратить на это время, мы возвращаемся в министерство и продолжим работу", – сказала она.

О других главных событиях дня читайте на сайте Сегодня и смотрите на видео:

Напомним, накануне суд отменил свое же недавнее решение по отстранению Супрун от должности.

Как сообщил по этому поводу журналистам судья-спикер суда Богдан Санин, было принято решение, аналогичное постановлению Кабинета министров о разблокировании работы Минздрава.

Мы уже сообщали, что 13 февраля Кабмин частично разблокировал работу Минздрава. Правительство приняло распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун временно исполнять обязанности министра здравоохранения.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег суд, Минздрав, мосийчук, супрун, отстранение, Министерство здравоохранения , самоотвод, Ульяна Супрун

Вы сейчас просматриваете новость " Суд по делу Супрун: судья принял неожиданное решение". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новое заседание суда по Супрун: стала известна дата

Вчера, 16:58

Решение суда от 14 февраля еще не закрывает полностью судебные разбирательства по чиновнице

Супрун о решении суда: Судья использовал постановление Кабмина

Вчера, 15:46

Суд отверг аргументы по апелляции, но все же принял решение отменить отстранение чиновницы

Апелляция на отстранение Супрун: судья удалился в совещательную комнату

11 февраля, 18:02

Решение о разблокировании работы Минздрава будет вынесено до конца дня понедельника или утром во вторник.

Отстранение Супрун: Кабмин подаст жалобу на судью в Высший совет

13 февраля, 17:33

Правительство просит проверить окружного судью на наличие у него полномочий выносить решение по делу Ульяны Супрун

Аваков не поддерживает отстранение судом Супрун

6 февраля, 20:59

При этом он добавил, что вопрос квалификации, возможно, правомерный

Кабмин подал апелляцию на решение суда об отстранении Супрун

7 февраля, 13:42

Суд рассмотрит ходатайство Кабмина 11 февраля 2019 года

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

Эксперты назвали лучшие продукты для борьбы с гипертонией

Известный российский певец отказался выступать в Крыму

Путин сдался: отдаст часть России, чтобы ослабить санкции

РФ вскоре получит суперпартию гробов: мрачный прогноз блогера

Геращенко об истерике РФ на Совбезе ООН

Вакарчук высказался о Зеленском и его участии в выборах

Беглый бизнесмен Украины владеет самой дорогой виллой в ФРГ - СМИ
Загрузка...

Растаможка "евроблях": проблем хватает, а льготный акциз могут продлить

Сегодня, 07:38

На растаможке автомобилей наживаются посредники

Украинцы стали меньше жениться и больше разводиться

Сегодня, 07:12

Разводов постепенно становится меньше из-за гражданских браков и войны

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

Вчера, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

13 февраля, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Идеальный вес женщины (таблица)

Владимир Зеленский вышел в свет со своей супругой

Кравчук назвал своего фаворита в президентской гонке