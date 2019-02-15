Суд по делу Супрун: судья принял неожиданное решение
Сергей Каракашьян сообщил, что берет самоотвод, и ушел в совещательную комнату
Окружной судья Киева Сергей Каракашьян решил взять самоотвод в деле по иску нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука об отсутствии Ульяны Супрун полномочий для исполнения обязанностей министра здравоохранения Украины.
После такого заявления, которое судья сделал в ходе рассмотрения иска по сути 15 февраля, Каракашьян удалился в совещательную комнату для подготовки соответствующего решения.
В министерстве здравоохранения уже сообщили, что не ожидают вынесения решения по иску в пятницу.
Перед заседанием Супрун предупредила, что ни ее, ни ее заместителей в зале суда не будет, и что вместо них будут ее представители и адвокат.
"Нас хотят отвлечь от реформирования отрасли такими странными исками. Мы не будем поддаваться, мы не будем тратить на это время, мы возвращаемся в министерство и продолжим работу", – сказала она.
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Напомним, накануне суд отменил свое же недавнее решение по отстранению Супрун от должности.
Как сообщил по этому поводу журналистам судья-спикер суда Богдан Санин, было принято решение, аналогичное постановлению Кабинета министров о разблокировании работы Минздрава.
Мы уже сообщали, что 13 февраля Кабмин частично разблокировал работу Минздрава. Правительство приняло распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун временно исполнять обязанности министра здравоохранения.
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