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Суд поместил экс-нардепа Пашинского под стражу

7 октября, 19:27

Бывший член Верховной Рады будет содержаться под стражей до 4 декабря

Сергей Пашинский

Сергей Пашинский / Фото: Facebook

Киевский суд постановил поместить под стражу народного депутата Украины V-VIII созывов Сергея Пашинского, которому ранее ГБР сообщило о подозрении.

Соответствующее решение было принято на заседании Печерского районного суда столицы 7 октября, на котором избиралась мера пресечения для экс-нардепа, подозреваемого в умышленном причинении тяжких телесных повреждений.

"Применить к подозреваемому Пашинскому Сергею Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в обнародованном постановлении.

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Он будет содержаться под стражей до 4 декабря без права залога.

Обвиняемый назвал решение суда преступным. По словам бывшего депутата, материалы его дела были сфальсифицированы.

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Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Напомним, что Пашинского обвиняют в том, что в декабре 2016 года он выстрелил в ногу гражданину Украины Вячеславу Химикусу после ДТП в Киевской области.

Сам политик утверждает, что действовал в порядке самообороны, так как потерпевший сам вызвал аварийную ситуацию на дороге, после чего угрожал экс-нардепу и его жене. В то же время, по словам Химикуса, Пашинский сам нарушил правила обращения с оружием, и пуля лишь чудом ранила его в ногу, а не в туловище.

Стоит отметить, что данное дело было возобновлено после того, как его закрыли в 2017 году. Тогда Генеральная прокуратура пришла к выводу, что Пашинский действовал в рамках необходимой обороны, которая исключает его уголовную ответственность, и признала действия Химикуса "общественно опасными".

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Источник: Сегодня

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