Суд предоставил Пашинскому статус человека, которому "грозит опасность"

Сергея Пашинского не доставили в суд по делу экс-беркутовцев как свидетеля

Сергей Пашинский / Фото: Facebook

Содержащегося под стражей бывшего народного депутата Сергея Пашинского не доставили в Святошинский районный суд Киева, где его должны были допросить по делу о расстрелах на улице Институтской в центре Киева в феврале 2014 года из-за того, что у Пашинского статус лица, которому может угрожать опасность.

"Печерский районный суд Киева, избирая Пашинскому меру пресечения, удовлетворил ходатайство защиты о том, что Пашинский относится к категории лиц, которым может угрожать опасность", - сказала пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Анжелика Иванова.

Именно поэтому, по словам пресс-секретаря, Пашинский не мог быть доставлен в суд для дачи показаний в качестве свидетеля.

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Как сообщалось, Пашинский вызывался на допрос в качестве свидетеля в деле по обвинению экс-беркутовцев в расстрелах на ул.Институтской в феврале 2014 года.

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Как сообщали новости "Сегодня", 4 октября экс-нардепу сообщили о подозрении, а 7 октября суд взял Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря.

Напомним, 31 декабря 2016 года в Киевской области произошел инцидент между экс-нардепом и жителем Васильковского района Вячеславом Химикусом, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие, прострелив тому ногу. По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса (Хулиганство).

В то же время потерпевший Химикус, которому Пашинский прострелил ногу, утверждал, что бывший депутат нарушал правила обращения с оружием и пуля только случайно попала в ногу, а не в туловище.

1 августа 2017 года Генеральная прокуратура Украины закрыла дело против экс-нардепа.

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