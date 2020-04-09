Суд принял неожиданное решение в отношении экс-замминистра Грымчака

Подозреваемому в вымогательстве чиновнику разрешили выходить из дому

Бывшему замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку, подозреваемому в вымогательстве взятки, ослабили домашний арест.

Как сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда, 9 апреля принято решение, согласно которому экс-замглавы МинВОТ перевели на ночной домашний арест – теперь ему разрешается покидать дом в период с 6:00 до 22:00.

Ранее Юрия Грымчака поместили под круглосуточный домашний арест.

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"Бывший заместитель МинВОТ обязан прибывать к детективу, прокурору или в суд по каждому их вызову и требованию; воздерживаться от общения с подозреваемым и свидетелями; сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу; носить электронное средство контроля", – говорится в сообщении.

Мера пресечения будет действовать до 12 июня 2020 года.

Напомним, 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Юрия Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере 1,1 млн долларов. Их задержали во время получения части денежных средств в сумме 480 тыс. долларов.

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