Суд принял новое решение по "делу Грымчака"

Юрий Грымчак. Фото: mtot.gov.ua

Украинский суд постановил вынес решение об исправлении ошибки в постановлении о мере пресечения для подозреваемого в мошенничестве замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака.

Напомним, прокуратура перепутала отчество чиновника, указав его как Михайловича вместо Николаевича.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат задержанного чиновника Татьяна Матяш, опубликовав соответствующее решение Деснянского суда Чернигова от 17 августа.

Реклама

В тренде Сколько Украина заработает на казино и кто остановит войну на Донбассе: главные высказывания недели

"УПК предусматривает определенный порядок вступления в силу решения суда. Любое решение суда – приговор, или постановление не набирают законной силы с момента их провозглашения. Есть время, чтобы реализовать право человека на апелляционное обжалование", – гласит текст постановления.

Помимо того, в документе есть приписка, что по состоянию на 17 августа этот документ не вступил в законную силу.

Напомним, 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Юрия Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере 1,1 млн долларов. Их задержали во время получения части денежных средств в сумме 480 тыс. долларов.

В прокуратуре рассказали, что о преступлении, совершенном украинским замминистра, узнали, расследуя другое резонансное дело — об избиении активистки Татьяны Черновол в 2013 году.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама