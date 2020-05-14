Суд принял новое решение по экс-депутату Микитасю

Подозреваемому еще и изменили размер залога, взысканного в доход государства – теперь нужно еще доплатить 50 миллионов

Экс-нардепа Максима Микитася, который подозревается в махинациях на 80 миллионов, Высший антикоррупционный суд отправил под круглосуточный домашний арест, отказавшись арестовать его.

Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров, которые просили для бывшего нардепа арест и назначить залог в 100 млн грн.

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Судья вынес решение о круглосуточном домашнем аресте до 14 июля. Также на подозреваемого возложен ряд обязанностей: прибывать в суд или к следователю по первому требованию, он не должен общаться или встречаться с другими подозреваемыми и свидетелями в уголовном производстве, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

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Ранее Микитась нарушил одно из обязательств – встречался с двумя свидетелями. За это суд решил применить санкции к нему – взыскать внесенный залог в доход государства и назначить новый. В то же время Апелляционная палата ВАКС скорректировала размер залога, взысканного в доход государства: не 80 млн (которые были внесены в 2019 году), а 30 миллионов. Таким образом Микитасю осталось оплатить еще 50 миллионов залога, чего он не сделал.

Новости "Сегодня" сообщали, что в начале октября прошлого года НАБУ сообщило о подозрении Микитасю, которому инкриминируют возможную организацию коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии. По мнению правоохранителей, экс-нардеп организовал заключение ряда договоров между подконтрольными ему лицами – руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был сам Микитась, и командующий Нацгвардии (на тот момент Юрий Аллеров) по обмену принадлежащей Нацгвардии недвижимости в Печерском районе Киева на недвижимость в жилом квартале на окраине Киева. Вследствие такого неравнозначного обмена государственному учреждению, согласно экспертным заключениям, нанесен ущерб на сумму 81 635 448 гривен. В НАБУ и САП объяснили детали дела о строительстве жилья для участников АТО.

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