Суд принял решение о залоге по делу о жилье для бойцов Нацгвардии

Антикоррупционный суд принял решение о 5,5 млн. грн. залога как мере пресечения для экс-депутата и застройщика Максима Микитася.
Следствие считает его организатором сделки с недвижимостью для бойцов Национальной гвардии.
Вместо элитного Печерска они получили квартиры на окраине столицы. А там жилье дешевле в разы. Как считает прокуратура, не добавили квадратных метров на 80 млн. гривен. Прокуроры просили суд поместить экс- депутата под стражу с правом выйти под залог размером 300 млн. грн.
Сам Микитась эту сумму называет неподъемной. А дело – политически мотивированным. Все обвинения он отрицает. Прокуратура решение суда собирается обжаловать.
"С этим мы не согласны, будем свою позицию представлять в апелляционных жалобах", – заявил прокурор Алексей Скибенко.
"Какой может быть вопрос к руководителям компаний, которые заключили контракт на определенных условиях, которые подписала военная прокуратура, которые подписала Нацгвардия, Нацгвардия сама обращалась. Поэтому это полностью абсурдные обвинения, это чисто политически мотивированный вопрос", – заявил подозреваемый Максим Микитась.
Напомним, что ранее НАБУ и САП объяснили детали дела о строительстве жилья для участников АТО.
Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить директора строительства, где погиб работник.
Также в Киеве разгорелся очередной скандал из-за строительства ТРЦ возле "Лесной".
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