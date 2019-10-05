Суд принял решение о залоге по делу о жилье для бойцов Нацгвардии

Прокуратура подозревает Максима Микитася в нарушениях при выделении квартир, сам экс-депутат обвинения отрицает

Антикоррупционный суд принял решение о 5,5 млн. грн. залога как мере пресечения для экс-депутата и застройщика Максима Микитася.

Следствие считает его организатором сделки с недвижимостью для бойцов Национальной гвардии.

Вместо элитного Печерска они получили квартиры на окраине столицы. А там жилье дешевле в разы. Как считает прокуратура, не добавили квадратных метров на 80 млн. гривен. Прокуроры просили суд поместить экс- депутата под стражу с правом выйти под залог размером 300 млн. грн.

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Сам Микитась эту сумму называет неподъемной. А дело – политически мотивированным. Все обвинения он отрицает. Прокуратура решение суда собирается обжаловать.

"С этим мы не согласны, будем свою позицию представлять в апелляционных жалобах", – заявил прокурор Алексей Скибенко.

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"Какой может быть вопрос к руководителям компаний, которые заключили контракт на определенных условиях, которые подписала военная прокуратура, которые подписала Нацгвардия, Нацгвардия сама обращалась. Поэтому это полностью абсурдные обвинения, это чисто политически мотивированный вопрос", – заявил подозреваемый Максим Микитась.

Напомним, что ранее НАБУ и САП объяснили детали дела о строительстве жилья для участников АТО.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить директора строительства, где погиб работник.

Также в Киеве разгорелся очередной скандал из-за строительства ТРЦ возле "Лесной".

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