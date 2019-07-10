Суд принял решение по аресту имущества Ющенко

Накануне следователи собрали данные об имеющемся имуществе третьего президента и обратились с ходатайством в суд

Фото: facebook.com/president.ukraine.

Печерский районный суд Киева не разрешил арестовать имущество третьего президента (2005-2010 гг.) Виктора Ющенко, который подозревается в содействии в завладении экс-президентом Виктором Януковичем урочища "Межигорье". Об этом сообщил прокурор Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Атаманчук.

По его словам, судья Вячеслав Пидпалый отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров, однако причина пока не известна, так как не обнародован текст решения.

После того, как появится судебное решение, Атаманчук пообещал оспорить его в Киевском апелляционном суде.

Напомним, начальник Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк рассказывал, что были собраны данные об имеющемся имуществе третьего президента, и следователь обратился с ходатайством в суд.

Как сообщали новости "Сегодня", пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган объяснила, что уголовное производство по "Межигорью" начато еще в 2015 году, и только сейчас следователи "добрались" до третьего президента и вручили ему подозрение. По ее словам, Ющенко подозревают в растрате госимущества на 540 миллионов гривен.

В свою очередь сам Ющенко отреагировал на подозрение ГПУ о его сговоре с Януковичем. Бывший президент отрицает нарушение закона и считает, что процесс политизирован и правоохранители ищут новые громкие дела.

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