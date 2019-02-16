Суд принял решение по делу Савченко-Рубана
Обвиняемым инкриминируют подготовку теракта и госпереворота
Апелляционный суд Черниговской области продлил еще на два месяца срок содержания под стражей народному депутату Украины Надежде Савченко, который истекал 15 февраля.
Соответствующее решение суд принял на заседании в пятницу, на котором рассматривал также вопрос о подсудности дела по обвинению Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.
"Продлен обвиняемым Савченко и Рубану Владимиру Владимировичу срок содержания под стражей на срок до 60 дней до 15 апреля 2019 включительно, без определения размера залога. Постановление обжалованию в кассационном порядке не подлежит", — отмечается в сообщении.
Напомним, обвиняемым инкриминируют подготовку теракта и госпереворота.
Кроме того, апелляционный суд перенаправил вопрос о подсудности данного дела в Верховный суд Украины.
"Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам Черниговского апелляционного суда приняла решение, которым частично удовлетворила представление Черниговского районного суда Черниговской области об изменении территориальной подсудности уголовного производства № 22018000000000237 по обвинению Владимира Рубана и Надежды Савченко. Решен вопрос о внесении представления об определении территориальной подсудности в Верховный суд", — говорится в сообщении.
При этом сторонники и адвокаты Савченко были крайне возмущены решением апелляционного суда о продлении ареста, поскольку убеждены, что данный суд вышел за рамки своих полномочий и не имел права решать вопрос о продлении ареста.
Напомним, судебное заседание в Черниговском апелляционном суде проходило в режиме видеоконференции из-за того, что часть адвокатов Надежды Савченко и Владимира Рубана находится в Киеве.
Напомним, недавно адвокат народного депутата Александр Тананкин рассказывал, что судить Рубана и Савченко должны были в Славянске. Сейчас они содержатся в Киевском следственном изоляторе, но их якобы должны были перевезти на Донбасс.
Ранее мы писали о том, что летом по делу Савченко-Рубана завершились досудебные расследования и подозреваемым, а также их защитникам предоставили материалы для ознакомления. Как заявлял генеральный прокурор Юрий Луценко, сторона обвинения будет требовать максимального срока наказания.
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