Суд принял решение по делу Савченко-Рубана

Обвиняемым инкриминируют подготовку теракта и госпереворота

Фото: Судебная власть Украины.

Суд принял решение по делу Савченко-Рубана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/748/fc1/5c6748fc12dd8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/748/fc1/5c6748fc12dd8.jpg 2019-02-16T01:33:00+02:00 Политика Обвиняемым инкриминируют подготовку теракта и госпереворота

Апелляционный суд Черниговской области продлил еще на два месяца срок содержания под стражей народному депутату Украины Надежде Савченко, который истекал 15 февраля.

Соответствующее решение суд принял на заседании в пятницу, на котором рассматривал также вопрос о подсудности дела по обвинению Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

"Продлен обвиняемым Савченко и Рубану Владимиру Владимировичу срок содержания под стражей на срок до 60 дней до 15 апреля 2019 включительно, без определения размера залога. Постановление обжалованию в кассационном порядке не подлежит", — отмечается в сообщении.

Напомним, обвиняемым инкриминируют подготовку теракта и госпереворота.

Кроме того, апелляционный суд перенаправил вопрос о подсудности данного дела в Верховный суд Украины.

"Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам Черниговского апелляционного суда приняла решение, которым частично удовлетворила представление Черниговского районного суда Черниговской области об изменении территориальной подсудности уголовного производства № 22018000000000237 по обвинению Владимира Рубана и Надежды Савченко. Решен вопрос о внесении представления об определении территориальной подсудности в Верховный суд", — говорится в сообщении.

При этом сторонники и адвокаты Савченко были крайне возмущены решением апелляционного суда о продлении ареста, поскольку убеждены, что данный суд вышел за рамки своих полномочий и не имел права решать вопрос о продлении ареста.

Напомним, судебное заседание в Черниговском апелляционном суде проходило в режиме видеоконференции из-за того, что часть адвокатов Надежды Савченко и Владимира Рубана находится в Киеве.

Напомним, недавно адвокат народного депутата Александр Тананкин рассказывал, что судить Рубана и Савченко должны были в Славянске. Сейчас они содержатся в Киевском следственном изоляторе, но их якобы должны были перевезти на Донбасс.

Ранее мы писали о том, что летом по делу Савченко-Рубана завершились досудебные расследования и подозреваемым, а также их защитникам предоставили материалы для ознакомления. Как заявлял генеральный прокурор Юрий Луценко, сторона обвинения будет требовать максимального срока наказания.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Суд принял решение по делу Савченко-Рубана". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.