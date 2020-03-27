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  1. Новости политики

Суд принял решение по экс-министру Леониду Кожаре

27 марта, 15:36

Сергей Мартынец

Бывший министр подозревается в убийстве человека в собственном доме

Экс-министр иностранных дел Леонид Кожара арестован на два месяца. Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева.

"Применить по отношению к подозреваемому Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия определения о содержании Кожары под стражей определить в рамках досудебного расследования на 60 дней, до 25 мая 2020 года", – постановил судья.

Кроме того, суд дал возможность экс-министру выйти на свободу под залог.

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"Определить Кожаре залог в 6 тысяч 700 прожиточных минимумов, что составляет 14 млн 83 тыс. 400 грн", – отмечается в определении суда и отмечается, что залог могут внести или сам подозреваемый, или другие лица.

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Как сообщали новости "Сегодня", экс-министр иностранных дел Кожара был задержан по подозрению в убийстве 25 марта, после чего ему сразу же вручили соответствующий документ о подозрении в совершении преступления.

Правоохранители расследуют гибель предпринимателя Сергея Старицкого 21 февраля этого года. Стало известно, что он был застрелен в доме Кожары из пистолета экс-министра. Позже в полиции заявили, что расследуют смерть Старицкого в доме экс-министра как умышленное убийство. Вместе с ними в тот вечер находилась и супруга Кожары.

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суд арест кожара

Источник: Интерфакс-Украина

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