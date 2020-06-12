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Суд принял решение по иску экс-главы ГБР Трубы к Зеленскому

12 июня, 17:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сегодня коллегия судей Кассационного административного суда рассмотрела жалобу бывшего чиновника

Верховный суд не удовлетворил исковое заявление Романа Трубы о противоправности указа президента Украины о его увольнении с должности директора Государственного бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сегодня коллегия судей Кассационного административного суда рассмотрела дело по иску Трубы к Владимиру Зеленскому и приняла решение не в пользу бывшего чиновника.

"Верховный суд отказал в удовлетворении исковых требований Роману Трубе, который просил признать противоправным и недействительным указ президента Украины от 27 декабря 2019 года №960/2019 о его освобождении от должности директора Государственного бюро расследований", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", 27 декабря прошлого года Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Романа Трубы с должности директора ГБР. Причиной этому стало вступление в силу закона о перезагрузке Госбюро расследований, согласно которому полномочия директора ГБР и его заместителей автоматически прекращаются, и начинается процедура отбора кандидатов и избрания нового руководителя ведомства.

В свою очередь сам Труба подал в суд из-за указа Зеленского. Экс-глава "украинского ФБР" считает политическим решение о его увольнении. Он решил, что этому решению нужно дать еще и правовую оценку.

Смотрите в сюжете, как Рада принимала закон о ГБР:

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иск Владимир Зеленский верховный суд ГБР Роман Труба

Источник: Сегодня

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