Суд принял решение по мэру Львова Садовому

На судебное заседание пришло много львовских депутатов и были бывшие нардепы Рады

Андрей Садовый / Фото: Facebook

Высший антикоррупционный суд назначили залог мэру Львова Андрею Садовому, который подозревается в махинациях с землей. Соответствующее решение огласил судья на сегодняшнем судебном заседании.

Об этом сообщает УНН.

Так, суд постановил избрать меру пресечения Садовому в виде залога в размере 550 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 1 млн 56 тыс. 550 грн.

"Удовлетворить частично. Применить к Садовому мера пресечения в виде залога в размере 550 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 1 млн 56 тыс. 550 грн. Возложить на подозреваемого Садового Андрея Ивановича следующие обязанности, прибывать к детективу, прокурору, следователю, судье, суду по каждому требованию, сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства или работы, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми уголовного производства, а также свидетелями, по обстоятельствам данного уголовного производства", – сообщил судья.

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Залог может быть внесен другими физическими или юридическими лицами на депозитный счет ВАКС.

Средства Садовый должен внести не позднее пяти дней.

Садовый уже заявил, что вместе с адвокатами будет готовить и подаст апелляцию на меру пресечения, которую избрал ему Высший антикоррупционный суд.

"Буду подавать апелляцию, чтобы не было обеспечения. Дело не имеет смысла", – подчеркнул Садовый в комментарии журналистам.

Прокуроры же отметили, что сначала изучат текст постановления, а затем будут определяться, обжаловать ли решение ВАКС.

Отметим, что во время заседания Садовому просили назначить залог в 50 миллионов гривен, мотивируя это тем, что подозреваемый может сбежать или будет пытаться влиять на свидетелей. Также в прокуратуре считают, что у Садового есть возможность внести такую сумму.

В то же время на заседание суда пришли депутаты Львовского городского совета, а также стало известно, что около 10 бывших нардепов от "Самопомощи" готовы взять на поруки Садового. Кроме того, в суд приходил мэр Киева Виталий Кличко, который также изъявил желание взять Садового на поруки.

Как сообщали новости "Сегодня", подозрение Садовому вручили 21 ноября – следователи Специализированной антикоррупционной прокуратуры пришли к нему в мэрию. Позже в САП сообщили, что о подозрении было сообщено и другим чиновникам Львовского горсовета. В САП рассказали, в чем подозревают Садового и других львовских чиновников.

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