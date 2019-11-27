Суд принял решение по мэру Львова Садовому

Высший антикоррупционный суд назначили залог мэру Львова Андрею Садовому, который подозревается в махинациях с землей. Соответствующее решение огласил судья на сегодняшнем судебном заседании.
Об этом сообщает УНН.
Так, суд постановил избрать меру пресечения Садовому в виде залога в размере 550 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 1 млн 56 тыс. 550 грн.
"Удовлетворить частично. Применить к Садовому мера пресечения в виде залога в размере 550 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 1 млн 56 тыс. 550 грн. Возложить на подозреваемого Садового Андрея Ивановича следующие обязанности, прибывать к детективу, прокурору, следователю, судье, суду по каждому требованию, сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства или работы, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми уголовного производства, а также свидетелями, по обстоятельствам данного уголовного производства", – сообщил судья.
Залог может быть внесен другими физическими или юридическими лицами на депозитный счет ВАКС.
Средства Садовый должен внести не позднее пяти дней.
Садовый уже заявил, что вместе с адвокатами будет готовить и подаст апелляцию на меру пресечения, которую избрал ему Высший антикоррупционный суд.
"Буду подавать апелляцию, чтобы не было обеспечения. Дело не имеет смысла", – подчеркнул Садовый в комментарии журналистам.
Прокуроры же отметили, что сначала изучат текст постановления, а затем будут определяться, обжаловать ли решение ВАКС.
Отметим, что во время заседания Садовому просили назначить залог в 50 миллионов гривен, мотивируя это тем, что подозреваемый может сбежать или будет пытаться влиять на свидетелей. Также в прокуратуре считают, что у Садового есть возможность внести такую сумму.
В то же время на заседание суда пришли депутаты Львовского городского совета, а также стало известно, что около 10 бывших нардепов от "Самопомощи" готовы взять на поруки Садового. Кроме того, в суд приходил мэр Киева Виталий Кличко, который также изъявил желание взять Садового на поруки.
Как сообщали новости "Сегодня", подозрение Садовому вручили 21 ноября – следователи Специализированной антикоррупционной прокуратуры пришли к нему в мэрию. Позже в САП сообщили, что о подозрении было сообщено и другим чиновникам Львовского горсовета. В САП рассказали, в чем подозревают Садового и других львовских чиновников.
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