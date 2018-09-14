Суд принял решение по министру инфраструктуры Омеляну (дополнено)

Сегодня, 14:30

Сторона обвинения просила для министра пять миллионов залога в виде меры пресечения

Омелян на суде. Фото: Людмила Грубник, &quot;Сегодня&quot;
Омелян на суде. Фото: Людмила Грубник, "Сегодня"

Соломенский районный суд Киева принял решение отпустить министра инфраструктуры на поруки. Соответствующее решение озвучила главенствующий судья.

Министр спорта Игорь Жданов и народный депутат Федор Бендюженко подали заявление о намерении взять на поруки подозреваемого. Спустя примерно час судья вышла из совещательной комнаты и приняла решение удовлетворить прошение министра и нардепа.

Также суд обязал министра инфраструктуры сдать паспорта, а поручители должны обеспечивать явку Омеляна в суд для рассмотрения дела.

Также отметим, что прокуроры просили суд назначить меру пресечения в виде залога в пять миллионов гривен, а сам подозреваемый хотел выйти из зала суда под личное обязательство.

Подробней, как проходило заседание суда, можно узнать в онлайн-трансляции сайта "Сегодня".

Напомним, 13 сентября НАБУ сообщило о подозрении Омеляну. Детективам удалось установить, что его расходы значительно превышали его доходы, а также министр вносил недостоверные данные в е-декларацию. Также чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, отмечают антикоррупционеры.

В свою очередь сам министр отреагировал на подозрение НАБУ, отметив, что не считает инкриминируемые ему преступления серьезными, и заявил, что ему не стыдно за такое смотреть в глаза украинцам.
суд, мера пресечения, поруки, Омелян

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"Сегодня"

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