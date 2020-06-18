Суд перенес рассмотрение дела Порошенко

Бывшему президенту инкриминируют нарушение в вопросе назначения замглавы внешней разведки в 2018 году

Печерский районный суд Киева перенес заседание о рассмотрении меры пресечения для пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко на 1 июля. Соответствующее решение озвучил судья Сергей Вовк.

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Отметим, что никакого меры пресечения не избрали в отношении политика. Сначала прокуроры просили арест с возможностью залога в 10 миллионов гривен. Но потом подали ходатайство об изменении меры пресечения на личное обязательство.

В результате судья принял решение перенести рассмотрение меры пресечения в отношении Порошенко на 1 июля.

Накануне у Порошенко умер отец, но он решил перенести похорон на пятницу, чтобы сегодня явиться в суд.

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Как сообщали новости "Сегодня", 10 июня Петру Порошенко сообщили о подозрении, когда он пришел на допрос в Госбюро расследований. Примечательно, что вызван он туда был вообще по другому уголовному производству ("дело картин"). Его адвокат уже заявил, что это было незаконно.

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Позже стало известно, что речь идет об уголовном производстве о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. По данным следствия, Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо – главу Службы внешней разведки Украины – к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины).

Напомним, Порошенко назначил Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки в августе 2018 года, а уволил 14 апреля 2019 года из-за коррупционного скандала и открытого против Семочко уголовного производства.

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