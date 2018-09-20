Суд признал "полный провал НАБУ" в аресте нардепа Розенблата

Прослушка депутата, благодаря которой ему помешали вывезти из страны золото и бриллианты, признана незаконной

Прослушивая народного депутата Украины Борислава Розенблата, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) нарушило его гражданские права, даже несмотря на то что эти действия были согласованы с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Такое постановление, как со ссылкой на адвоката нардепа Алексея Шевчука сообщает "Интерфакс-Украина", вынес Окружный административный суд Киева 20 сентября, назвав оперативно-розыскные мероприятия "полным провалом НАБУ".

"Суд подтвердил некомпетентность НАБУ и их невозможность работать в правом поле. Мы будем инициировать закрытие дела", – сказал Шевчук.

Напомним, что 19 октября прошлого года детективы НАБУ задержали Борислава Розенблата при попытке вылететь в Германию с золотом и бриллиантами.

Позже он вышел из-под стражи под залог в 7 млн грн, однако на одном из следующих заседаний суд отказался ему возвращать деньги.

Также мы сообщали, что в Специализированной антикоррупционной прокуратуре изначально утверждали, что посадить Розенблата в тюрьму не получится.