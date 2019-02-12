Суд продлил арест экс-переводчику Гройсмана
Ежову продлили арест на 60 суток, следующее заседание состоится 5 апреля
Голосеевский районный суд Киева продлил арест бывшему переводчику премьер-министра Владимира Гройсмана Станиславу Ежову, обвиняемому в государственной измене. Об этом написал его адвокат Валентин Рыбин на странице в Facebook.
"Суд выслушал участников процесса, вышел в совещательную и ожидаемо продлил застенок на очередные 60 суток, после чего продолжил исследование доказательств обвинения", – сообщил он.
Следующее заседания назначено на 5 апреля.
Напомним, Ежов был задержан 20 декабря 2017 года на рабочем месте. По данным правоохранителей, чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки и действовал в интересах страны-агрессора.
По данным Службы безопасности Украины, Ежов передавал в Россию информацию о заграничных поездках и переговорах Гройсмана.
Подробнее об обвиняемом читайте в статье "Сегодня": Станислав Ежов: что известно о задержанном переводчике Гройсмана.
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