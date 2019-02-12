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Суд продлил арест экс-переводчику Гройсмана

Вчера, 20:52

Ежову продлили арест на 60 суток, следующее заседание состоится 5 апреля

Фото: Владимир Рыбин / Facebook
Фото: Владимир Рыбин / Facebook.
Суд продлил арест экс-переводчику Гройсмана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/311/586/5c6311586ee05.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/311/586/5c6311586ee05.jpg Политика Ежову продлили арест на 60 суток, следующее заседание состоится 5 апреля

Голосеевский районный суд Киева продлил арест бывшему переводчику премьер-министра Владимира Гройсмана Станиславу Ежову, обвиняемому в государственной измене. Об этом написал его адвокат Валентин Рыбин на странице в Facebook.

"Суд выслушал участников процесса, вышел в совещательную и ожидаемо продлил застенок на очередные 60 суток, после чего продолжил исследование доказательств обвинения", – сообщил он.

Следующее заседания назначено на 5 апреля.

Напомним, Ежов был задержан 20 декабря 2017 года на рабочем месте. По данным правоохранителей, чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки и действовал в интересах страны-агрессора.

По данным Службы безопасности Украины, Ежов передавал в Россию информацию о заграничных поездках и переговорах Гройсмана.

Подробнее об обвиняемом читайте в статье "Сегодня": Станислав Ежов: что известно о задержанном переводчике Гройсмана.

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Тег суд, ежов

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