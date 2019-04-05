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Суд продлил арест экс-переводчику Гройсмана, обвиняемому в государственной измене

Сегодня, 19:06

Сам Ежов просил судей не удовлетворять ходатайство стороны обвинения

Фото: Владимир Рыбин / Facebook
Фото: Владимир Рыбин / Facebook.
Суд продлил арест экс-переводчику Гройсмана, обвиняемому в государственной измене //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/77c/7d5/5ca77c7d54898.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/77c/7d5/5ca77c7d54898.jpg Политика Сам Ежов просил судей не удовлетворять ходатайство стороны обвинения

Голосеевский районный суд Киева 5 апреля продлил арест бывшему переводчику премьер-министра Украины Станиславу Ежову до 3 июня. Об этом сообщает Радио Свобода.

Срок содержания под стражей подсудимого истекал 12 апреля и поэтому прокурор Игорь Крынин подал ходатайство о продлении ареста. Он обосновал необходимость такой меры тем, что за пределами СИЗО Ежов может скрыться от следствия или продолжить преступную деятельность. По словам прокурора, эти риски подтверждаются тем, что ранее Ежов неоднократно выезжал за границу и якобы собирался оформить российское гражданство с помощью спецслужб из Москвы.

Сам Ежов просил судей не удовлетворять ходатайство стороны обвинения. По его словам, прокурор не представил никаких материалов, которые бы доказывали обоснованность предъявленных ему подозрений. Ежов добавил, что обвинитель также не доказал, что он может скрыться или продолжить преступную деятельность.

Адвокат обвиняемого Валентин Рыбин поддержал своего подзащитного и попросил судей отпустить его из СИЗО. Он заявил, что во время суда прокурор не представил доказательств вины Ежова.

Как известно, бывшего помощника Гройсмана обвиняют в том, что он пересылал секретные материалы российской разведке по электронной почте. Но по словам адвоката, обвинение не доказало ни то, что материалы, которые пересылал переводчик, были секретными, ни то, что адресатом были спецслужбы из России.

Заслушав стороны, суд удовлетворил ходатайство прокурора. Председательствующая судья Елена Первушина обосновала такое решение тем, что статья "госизмена" не предусматривает более мягкой меры пресечения. Поэтому Ежов оставаться под стражей до 3 июня.

На состоявшемся 5 апреля заседании было рассмотрено только продление ареста.

Напомним, Ежов был задержан 20 декабря 2017 года на рабочем месте. По данным правоохранителей, чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки и действовал в интересах страны-агрессора.

По данным Службы безопасности Украины, Ежов передавал в Россию информацию о заграничных поездках и переговорах Гройсмана.

Подробнее об обвиняемом читайте в статье "Сегодня": Станислав Ежов: что известно о задержанном переводчике Гройсмана.

Ежов обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

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Тег госизмена, Гройсман, государственная измена, ежов

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