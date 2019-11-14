Суд продлил арест экс-замминистра Грымчака

Высший антикоррупционный суд продлил на два месяца содержание под стражей бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, которого обвиняют в злоупотребление влиянием и получении взятки за влияние на принятие решения.
О таком решении следственного судьи ВАКС, которое было принято 13 ноября, сообщила пресс-служба суда.
Отмечается, что соответствующее ходатайство поступило от прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Кроме того, на 30 дней было продлено содержание под стражей помощника экс-замглавы МинВОТ Игоря Овдиенко.
Судья не стал изменять сумму залога, назначенную за их освобождение – 6 млн и 4 млн гривен для Грымчака и его помощника соответственно.
Напомним, 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Юрия Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере 1,1 млн долларов. Их задержали во время получения части денежных средств в сумме 480 тыс. долларов.
Позже в прокуратуре рассказали, что о преступлении, совершенном замминистра, узнали, расследуя другое резонансное дело — об избиении активистки Татьяны Черновол в 2013 году.
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