Суд продлил арест подозреваемой по делу Шеремета

Печерский районный суд Киева продлил до 24 июля 2020 года меру пресечения в виде содержания под стражей по делу об гибели журналиста Павла Шеремета подозреваемою в убийстве детскому хирургу Юлии Кузьменко.

Так суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей.

Адвокат детского кардиохирурга Юлии Кузьменко, которую полиция подозревают в исполнении убийства Шеремета, Тарас Безпалый заявил об отводе судьи и попросил назначить другого судью для рассмотрения ходатайства группы прокуроров о продлении срока содержания под стражей для Кузьменко. Судья, в свою очередь, после оглашения заявления об отводе, объявил перерыв в судебном заседании на неопределенный срок.

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Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

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Ранее Печерский районный суд Киев отпустил подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь под залог в размере 168 тысяч гривен.

А подозреваемого по делу Шеремета Андрея Антоненко оставили под стражей до 23 июля.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева во время взрыва машины.

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Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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