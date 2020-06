Суд разблокировал пересмотр решения о конфискации 1,5 млрд долларов Януковича

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда разблокировал пересмотр апелляции о конфискованных 1,5 млрд долларов компаний, связанных с беглым бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Приговор Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта 2017 касательно Аркадия Кашкина не был предметом рассмотрения в Верховном Суде.

Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда на странице в Facebook.

"16 июня 2020 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда рассмотрел кассационные жалобы представителей юридических лиц "Aldoza Investments Limited", "Wonderbliss Ltd", "Opalcore Ltd", "Erosaria Ltd", "Akemi Management Limited", "Loricom Holding Group Ltd", "Foxtron Networks Limited", которые оспаривали решение Апелляционного суда Донецкой области от 24 мая 2017 года", – говорится в сообщении.

Кассационный уголовный суд отменил его и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Таким образом, ККС ВС разблокировал рассмотрение апелляции на решение суда, которое стало причиной спецконфискации 1,5 млрд долларов у окружения Януковича.

28 января 2015 года Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний, связанных с Януковичем, его близкими, а также с должностными лицами бывшего правительства Украины и связанными с ними лицами. В 2017 году суд последней инстанции позволил конфискацию арестованных средств.

Деньги поступили на счет Государственной казначейской службы Украины в феврале 2019 года.

Куда власть планировала направить эти деньги, читайте в статье "Сегодня": Конфискация денег Януковича: что думает власть и куда пойдут средства.

