Суд разрешил арест главы СБУ и командующего внутренними войсками времен Януковича

Пока ЕС продлевал санкции против беглого экс-президента Виктора Януковича, в Украине Печерский районный суд разрешил арестовать двух руководителей правоохранительных органов, которые подозреваются в преступлениях, совершенных против активистов Майдана в феврале 2014 года. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Данное решение суд принял по ходатайству ОГП 4 марта, избрав для бывших силовиков меру пресечения в виде содержания под стражей. Их подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года.

В прокуратуре отметили, что бывшие должностные лица скрываются от следствия и суда за пределами Украины, вероятно на территории РФ, в связи с чем объявлены в розыск.

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"Такие решения суда позволят прокурорам начать процедуру экстрадиции подозреваемых и дадут возможность применить процедуры специального досудебного расследования и заочного осуждения", – подчеркнул в Офисе генпрокурора.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству УНИАН, что речь идет об экс-председателе Службы безопасности Украины Александре Якименко и бывшем командующем Внутренними войсками Станиславе Шуляке. Эту же информацию подтвердили источник "Українським новинам".

Как сообщали новости "Сегодня", в 2017 году ГПУ сообщила новые подозрения Януковичу, Захарченко, Якименко и ряду других высокопоставленных чиновников. Они подозреваются в совершении и в организации совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений, а именно: в незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, в организации превышения сотрудниками правоохранительных органов власти и своих служебных полномочий, умышленного убийства двух и более лиц, законченного покушения на умышленное убийство двух и более лиц, причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, а также в организации террористического акта.

В свою очередь Станислав Шуляк заявлял, что лично дал приказ стрелять на Майдане. Во время допроса в суде по делу Януковича он уверял, что не получал команд на открытие огня от вышестоящего начальства.

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