Суд разрешил арестовать экс-заместителя главы МВД времен Януковича

Бывший подчиненный Захарченко подозревается в причастности к убийствам на Майдане в 2014 году

Виктор Ратушняк / Фото: mvs.gov.ua

За преступления против Майдана в 2014 году суд разрешил заочно арестовать бывшего заместителя главы МВД времен Януковича Виктора Ратушняка. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Управлением специальных расследований Генеральной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего заместителя министра внутренних дел в организации превышения власти и служебных полномочий.

Его подозревают в препятствовании проведения митингов, что привело к массовым жертвам среди митингующих (организация умышленных убийств и покушений на убийства протестующих) в центре Киева в период с 18.02.2014 по 20.02.2014 и причастности к террористическому акту 20 февраля того же года на улице Институтской. Ему инкриминируют совершение преступлений ч.3 ст.28, ст.340, ч.3 ст. 28, ч.3 ст.27, ч.3 ст.365, ч.3 ст.28, ст.27, п 1, 5, 12, ч.2 ст.115, ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, ч.2 ст.15, п 1, 5, 12, ч.2 ст.115, ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, ч.2 ст.121, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины.

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"Следственным судьей Печерского районного суда Киева 16 сентября 2019 года удовлетворено ходатайство следователя, согласованное с прокурором, и в отношении подозреваемого избрана мера пресечения (заочно) в виде содержания под стражей", – сообщили в ГПУ.

Как сообщил агентству УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о бывшем заместителе главы МВД времен президентства Виктора Януковича – Викторе Ратушняке.

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Ранее он бежал из Украины и на сегодняшний день находится в розыске.

Кроме того, квалификация правонарушений указывает на бывшего заместителя главы МВД Ратушняка. Как сообщали новости "Сегодня", еще в 12014 году в МВД назвали фамилии всех высокопоставленных чиновников, причастных к расстрелу активистов на Майдане. Среди них был и Ратушняк.

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