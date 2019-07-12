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Суд разрешил Кузьмину баллотироваться в Раду

12 июля, 12:27

ЦИК сняла с выборов экс-замгенпрокурора времен Януковича, но суд отменил этот запрет

Ренат Кузьмин
Ренат Кузьмин. Фото: Сегодня

Шестой апелляционный административный суд отменил постановление Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации экс-замгенпрокурора времен Януковича Рената Кузьмина кандидатом в депутаты на выборах в Верховную Раду. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Шестой апелляционный административный суд отменил постановление ЦИК об отказе в регистрации одиозного прокурора Р. Кузьмина в качестве кандидата в нардепы. Он станет народным депутатом Украины!?", – написала она.

Соответствующее решение суда подтвердил и адвокат Кузьмина Артем Захаров.

"Прогнозирую агонию у определенных лиц и желание усилить незаконное давление на ЦИК. Впрочем, каждый должен знать, что за совершение противоправных действий обязательно наступает юридическая ответственность", – написал он в Facebook.

Как сообщали новости "Сегодня", 3 июля ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы. Правоохранительные органы предоставили Центризбиркому доказательства отсутствия на территории Украины последние пять лет экс-главы Администрации президента и журналиста. Спустя пару дней, 5 июля, соответствующее решение было принято и по Кузьмину. Он баллотируется в парламент по списку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Напомним, в 2017 году прокуратура сообщила о подозрении Кузьмину, которому вменяет совершение уголовного преступления, предусмотренного рядом статей Уголовного кодекса Украины, в частности, злоупотребление властью или служебным положением, служебный подлог, а также самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство.

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Тег выборы, суд, ЦИК, кузьмин

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Сегодня

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