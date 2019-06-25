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Суд разрешил партии Саакашвили участвовать в выборах в Раду

25 июня, 23:58

На заседании во вторник суд отменил соответствующее постановление ЦИК от 23 июня

Михеил Саакашвили
Михеил Саакашвили. Фото: AFP

Шестой апелляционный административный суд Киева удовлетворил иск партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили на решение Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) об отказе в регистрации кандидатов от этой политической силы на внеочередных выборах Верховной Рады, сообщил экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

"РНС МС выиграл суд!!! Идем в ЦВК!!!", – написал он на своей странице в Фейсбук во вторник вечером.

На заседании во вторник суд отменил соответствующее постановление ЦИК от 23 июня.

"Обязать Центральную избирательную комиссию повторно рассмотреть поданные 20 июня 2019 года политической партией "Рух новых сил" Михаила Саакашвили документы для регистрации кандидатов в народные депутаты Украины от партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили в общегосударственном избирательном округе и одномандатных избирательных округах", – говорится в решении суда.

Как сообщалось, 23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии "Рух новых сил" в общегосударственном многомандатном избирательном округе и выдвинутых в одномандатных избирательных округах.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева признал факт непрерывного проживания Михеила Саакашвили в Украине в течение 5 лет, что позволяет ему баллотироваться в народные депутаты на досрочных парламентских выборах, которые пройдут 21 июля.


Как сообщали новости "Сегодня", в июле 2017 года тогда еще президент Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. Как объясняли в Миграционной службе, основаниями для лишения гражданства стали якобы неправдивые личные данные при подаче документов на приобретение украинского гражданства.

10 сентября того же года Саакашвили вернулся в Украину со штурмом – он пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостисский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

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Тег выборы, суд, партия, саакашвили, ЦИК, парламентские выборы, выборы 2019

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