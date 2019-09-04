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Суд разрешил принудительно доставить Гонтареву в Госбюро расследований

4 сентября, 18:35

О решении Печерского райсуда сообщила пресс-секретарь ГБР

/ Фото: пресс-центр НБУ

Печерский райсуд Киева принял решение о принудительном приводе экс-главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой, которая попала в ДТП в Лондоне, на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в рамках расследования дела о злоупотреблении служебными полномочиями.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Анжелику Иванову.

"Действительно, есть решение суда о принудительном приводе Гонтаревой на допрос в ГБР", – сказала она.

Иванова добавила, что ГБР поручает оперативным подразделениям других правоохранительных органов реализовать решение суда и предпринять меры для принудительного привода Гонтаревой.

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При этом она не уточнила, каким образом это может быть сделано.

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Новости "Сегодня" писали, что Гонтарева возглавляла НБУ с 19 июня 2014 года по 15 марта 2018-го. После увольнения с должности она переехала в Лондон. В апреле 2019 года Генеральная прокуратура Украины вызвала ее для вручения уведомлений о подозрении и допроса в рамках уголовного производства относительно бизнесмена Сергея Курченко.

В начале августа Юрий Луценко, который на тот момент был генпрокурором Украины, заявил, что при вызове Гонтаревой, а также совладельца инвестгруппы ICU Константина Стеценко и экс-заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова следователь ГПУ Константин Кулик в нарушение закона отправил подозрение по почте.

Позже Стеценко сообщил, что заявления руководства ГПУ о якобы причастности ICU к махинациям по разворовыванию 2 млрд грн из ЧАО "Аграрный фонд", так называемого "дела Курченко", похожи на попытку оказать давление на руководство компании.

Последний отчет Гонтаревой на посту главы НБУ смотрите на видео:

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