Суд разрешил снять с экс-нардепа Крючкова электронный браслет

Экс-нардеп проходит фигурантом по делу о выводе средств из компании "Запорожьеоблэнерго"

Дмитрий Крючков / Фото: LB.ua Макс Левин

Соломенский районный суд Киева снял электронный браслет с бывшего народного депутата и экс-главы правления компании "Энергомережа" Дмитрия Крючкова, которого следствие подозревает в нанесении ущерба государству в энергетике на сумму более 346 млн гривен, но продлил срок действия остальных его обязанностей до 29 августа .

Соответствующее решение судья принял 25 июля. Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая просила еще на два месяца продлить срок действия обязанностей Крючкова – мотивируя это тем, что досудебное расследование НАБУ еще продолжается, а "риски препятствования подозреваемым дальнейшему досудебному расследованию не уменьшились".

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Судья позволил снять с Крючкова электронный браслет, но одновременно продлил действие других его обязательств:

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прибывать к детектива, прокурору или в суд по каждому требованию;

не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

воздерживаться от общения, касающейся данного уголовного производства, с подозреваемым и свидетелями;

сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Напомним, 17 апреля Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Украины, экс-председателю правления ЧАО "ХК "Энергосети" Дмитрию Крючкову в виде содержания под стражей 45 суток с альтернативой залога в размере 7 млн грн.

Как сообщалось, в Германии выпустили из тюрьмы экс-нардепа, подозреваемого в многомиллионных хищениях. По данным немецкой прокуратуры, Крючков вышел на свободу до завершения судебных процедур под залог в 100 тысяч евро. Кроме того, в прокуратуре сообщили, что украинец сдал загранпаспорт и подписал обязательство не покидать пределы Германии.

Напомним, задержание Дмитрия Крючкова в Германии произошло 14 апреля. Как известно, в 2016 году экс-нардеп был объявлен в розыск. Он проходит фигурантом по делу о выводе средств из компании "Запорожьеоблэнерго", в которой более 60% акций принадлежит государству. По версии следствия, Крючков является организатором схемы, по которой ОАО "Запорожьеоблэнерго" и ГП "Энергорынок" нанесли ущерб на общую сумму более 346 млн гривен.

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