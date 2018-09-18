Суд разрешил задержать экс-майора Госохраны Мельниченко

Сегодня, 17:29

Дело против Мельниченко открыли в августе 2015 года, а в ноябре 2016-го он был объявлен во всеукраинский розыск

Николай Мельниченко. Фото: hvylya.net
Николай Мельниченко. Фото: hvylya.net

Печерский райсуд Киева разрешил задержать экс-майора Управления Государственной охраны Николая Мельниченко и арестовал его имущество и счета. Об этом сообщает Еспресо.TV.

Мельниченко подозревают в шпионаже, разглашении государственной тайны, превышении служебных полномочий и отмывании преступных доходов.

Дело против Мельниченко открыли в августе 2015 года, а в ноябре 2016 он был объявлен во всеукраинский розыск.

Мельниченко является главным фигурантом "кассетного скандала" – записи, которые ГПУ признала доказательством по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил экс-главу департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав виновным в убийстве Гонгадзе.

Вместе с тем заказчики данного убийства до сих пор не установлены.

Похороны убитого журналиста состоялись 22 марта 2016 года в Киеве.
суд, Гонгадзе, Мельниченко, кассетный скандал

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