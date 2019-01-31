Суд в Херсоне оставил под арестом Вышинского
Защита главного редактора «РИА Новости Украина» подавала жалобу
Херсонский апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского об отмене решения о продлении ему ареста до 16 февраля. Об этом сообщил в четверг его адвокат Андрей Доманский.
"Нам отказали в удовлетворении апелляции, оставили решение суда первой инстанции без изменений", – сказал он.
Ранее городской суд Херсона постановил продлить журналисту меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 февраля.
Служба безопасности Украины 15 мая 2018 года задержала Вышинского, ему было предъявлено обвинение в государственной измене, а позже в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, после чего эта мера пресечения несколько раз продлевалась. В настоящее время журналист содержится в СИЗО Херсона, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) 14 января сообщила о завершении досудебного расследования по делу журналиста и предоставила защите доступ к материалам. В ГПУ также заявили, что дело Вышинского будет рассматриваться в суде Киева, куда его перевезут из следственного изолятора Херсона.
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