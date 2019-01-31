Суд в Херсоне оставил под арестом Вышинского

Защита главного редактора «РИА Новости Украина» подавала жалобу

Фото: AFP

Суд в Херсоне оставил под арестом Вышинского //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/308/c06/5c5308c06326c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/308/c06/5c5308c06326c.jpg 2019-01-31T16:42:00+02:00 Политика Защита главного редактора «РИА Новости Украина» подавала жалобу

Херсонский апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского об отмене решения о продлении ему ареста до 16 февраля. Об этом сообщил в четверг его адвокат Андрей Доманский.

"Нам отказали в удовлетворении апелляции, оставили решение суда первой инстанции без изменений", – сказал он.

Ранее городской суд Херсона постановил продлить журналисту меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 февраля.

Служба безопасности Украины 15 мая 2018 года задержала Вышинского, ему было предъявлено обвинение в государственной измене, а позже в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, после чего эта мера пресечения несколько раз продлевалась. В настоящее время журналист содержится в СИЗО Херсона, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) 14 января сообщила о завершении досудебного расследования по делу журналиста и предоставила защите доступ к материалам. В ГПУ также заявили, что дело Вышинского будет рассматриваться в суде Киева, куда его перевезут из следственного изолятора Херсона.

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