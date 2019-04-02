Суд в Москве отложил рассмотрение жалоб трех украинских моряков
Выяснилось, что никого из трех военнопленных не известили в установленном законом порядке
Судебные заседания по жалобам в интересах незаконно захваченных Россией украинских моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороки отложили. Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.
"Судебные заседания по рассмотрению жалоб, поданных в порядке ст. 125 УПК РФ в интересах военнопленных Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороки отложили. Выяснилось, что никого из трех военнопленных не известили в установленном законом порядке о назначении судебных заседаний. Также не известили и следственный орган", – написал он.
По данным адвоката, судебное заседание по рассмотрению жалобы в интересах Андрея Эйдера назначено на 18 апреля в 14:00, Андрея Артеменко – на 19 апреля в 9:30, Василия Сороки – на 22 апреля в 12:00.
Как известно, с 7 по 21 марта российское следствие назначило психиатрическую экспертизу всем 24 военнопленным украинским морякам.
Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.
Между тем, российская сторона категорически отказывается обсуждать требования Украины по освобождению захваченных в Черном море украинских моряков.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Суд в Москве отложил рассмотрение жалоб трех украинских моряков". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Адвокат рассказал о состоянии прооперированного в РФ военнопленного моряка
Украинцу Василию Сороке передали письма от близких
Пленный мичман "Яны Капу", чтобы стать моряком, пошел на хитрость
По иронии судьбы Юрий стал заложником россиян уже второй раз