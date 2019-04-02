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Суд в Москве отложил рассмотрение жалоб трех украинских моряков

Сегодня, 13:57

Выяснилось, что никого из трех военнопленных не известили в установленном законом порядке

Фото: AFP
Суд в Москве отложил рассмотрение жалоб трех украинских моряков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a9d/3ca/5c8a9d3caffd7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a9d/3ca/5c8a9d3caffd7.jpg Политика Выяснилось, что никого из трех военнопленных не известили в установленном законом порядке

Судебные заседания по жалобам в интересах незаконно захваченных Россией украинских моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороки отложили. Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

"Судебные заседания по рассмотрению жалоб, поданных в порядке ст. 125 УПК РФ в интересах военнопленных Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороки отложили. Выяснилось, что никого из трех военнопленных не известили в установленном законом порядке о назначении судебных заседаний. Также не известили и следственный орган", – написал он.

По данным адвоката, судебное заседание по рассмотрению жалобы в интересах Андрея Эйдера назначено на 18 апреля в 14:00, Андрея Артеменко – на 19 апреля в 9:30, Василия Сороки – на 22 апреля в 12:00.

Как известно, с 7 по 21 марта российское следствие назначило психиатрическую экспертизу всем 24 военнопленным украинским морякам.


Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.

Между тем, российская сторона категорически отказывается обсуждать требования Украины по освобождению захваченных в Черном море украинских моряков.

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Тег моряки, пленные моряки

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