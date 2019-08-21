Суд в Ровенской области заслушал свидетелей по делу оплаты отдыха главы НАБУ

По версии следствия, глава НАБУ дважды отдыхал в Ровенской области якобы за чужой счет

В Ровенской области суд заслушал свидетелей по делу против главы антикоррупционного бюро. Артема Сытника подозревают в том, что за его пребывание на базе отдыха якобы заплатил другой человек. Именно он во вторник давал свидетельства в суде.

Артем Сытник, которому вручили подозрение по дороге в командировку, сейчас в Киеве. Показания очевидцев из Ровенской области слушает через систему видеосвязи.

Это уже третье судебное заседание, где рассматривается коррупционное дело против председателя НАБУ. На предыдущем давал показания он сам. По версии следствия, глава НАБУ дважды отдыхал в Ровенской области якобы за чужой счет.

"Нарушены ограничения на получение подарков. В одном протоколе – сумма 10 тыс. гривень, в другом протоколе – сумма 15 тыс. гривень – за аренду недвижимого имущества. За аренду домов №1 и 2", – говорит прокурор Генеральной прокуратуры Украины Валентина Сеник.

В суде допросили четырех свидетелей – работников и директора охотничьего хозяйства, где проводил время Сытник. Дал объяснения и спонсор Николай Надейко, который оплатил отдых.

"Предлагал вам вернуть деньги?", - спрашивает свидетеля прокурор.

"Нет. Мы об этом не говорили", - отвечает Николай Надейко.

"Вы пригласили, как друзей?"

"Да, он обращался ко мне как к другу. Мне сказали, сколько стоит, мы даже не поднимали такие разговоры", - говорит Николай Надейко.

После заседания Сытник заявил журналистам – вины не признает, деньги за аренду домика отдал, и на следующем заседании свидетели это подтвердят.

"Почему ложные показания дает Надейка – мне непонятно. И есть определенная версия – я писал в своих объяснениях, что сразу после 8 марта решался вопрос по снятию его судимости, погашение судимости. Возможно, это каким-то образом повлияло на позицию и дало возможность определенного влияния со стороны правоохранительных органов", – говорит председатель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

Но в Генеральной прокуратуре говорят: подтверждения оплаты домика нет.

"В предоставленном собственноручно объяснении Сытник подтвердил факт пребывания на отдыхе с 8 по 10 марта – двое суток. При этом доказательств об оплате договоров аренды дома не получено", – сообщила прокурор Генеральной прокуратуры Украины Валентина Сеник.

База отдыха – фактически закрытое для посторонних охотничье угодье, тихое, неприметное место.

Въезд на базу, где, по версии следствия, отдыхал председатель НАБУ, под замком. Попасть на территорию комплекса можно только после бронирования.

"Съемочной группе "Сегодня" можно попасть на территорию комплекса?", – спрашиваем мы сотрудников базы.

"По какой вы причине здесь?"

"Снимаем сюжет, здесь отдыхал председатель НАБУ Артем Сытник. Хотели поинтересоваться, он был у вас или нет?"

"Хорошо, сейчас вас впущу", - отвечают нам.

Но ворот нам так никто и не открыл.

Очередное заседание об отдыхе председателя НАБУ в охотничьих угодьях перенесли на 5 сентября. На нем допросят людей, которые находились вместе с Артемом Сытником.

Ранее президент Владимир Зеленский встречался с главой НАБУ Артемом Сытником и обещал независимость для антикоррупционных органов. Сам же директор Национального антикоррупционного бюро отметил важный момент – Служба безопасности Украины впервые начала передавать им материалы на топ-чиновников.

Напомним, еще во время президентских выборов у Зеленского раскрыли детали своего плана, как побороть коррупцию в Украине. В "Зе!Команде" считают, что в антикоррупционной сфере не нужно изобретать велосипед, а лишь иметь политическую волю. Был перечислен ряд шагов.

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