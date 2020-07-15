Суд вернул Богатыревой золото, иконы и значок Партии регионов

Под арестом было много икон, изделия из золота и деньги в трех валютах

После того как в начале июня суд освободил экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву, теперь снят еще и арест с ее имущества.

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Об этом сообщают "Українські новини".

Отмечается, что в Высший антикоррупционный суд поступило ходатайство об отмене ареста имущества бывшей чиновницы времен Януковича. Оно было удовлетворено.

Теперь Богатырева может свободно распоряжаться своим имуществом, а это: 30 850 гривен, 1650 евро, 1500 долларов, золотой слиток весом 2,5 грамма производства Швейцарии, иконы "Господь Вседержитель", иконы с изображением святых, иконы с изображением игумена Почаевского, иконы с изображением Пресвятой Богородицы Курской "Знамение", иконы с изображением Божьей Матери, иконы с изображением ангела-хранителя, иконы с изображением святой мученицы Раисы, вазы для конфет, картины с изображением рождения Иисуса Христа, две золотые сережки 585-й пробы весом 7,72 грамма, значок Партии регионов и др.

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Напомним, Раису Богатыреву задержали 27 августа 2019 года сразу после возвращения в Украину. На следующий день в Киеве состоялось заседание, на котором было решено поместить ее под стражу с залогом в 6 млн гривен. Вскоре за нее была внесена необходимая сумма, и она покинула камеру следственного изолятора. Но уже 4 июня Богатыревой не избрали меру пресечения, и она стала полностью свободна от каких-либо обязательств перед следствием.

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Раиса Богатырева подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины). В частности, ей вменяют хищение бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования. 21 октября 2014 года она была объявлена в розыск.

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