Суд вернул Насирову паспорт и снял арест с часов жены

Сегодня, 23:41

Суд снова приказал вернуть Насирову паспорт и продолжил его обязанности

Роман Насиров. Фото: sfs.gov.ua
Роман Насиров. Фото: sfs.gov.ua

Суд продлил обязанности, возложенные на бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, который ранее рассказал, как готовится к суду.

Об этом сообщил адвокат экс-чиновника Любомир Дроздовский, пишет "Украинская правда".

"Обязанности продлены еще на два месяца", – объяснил он.

Соответствующее ходатайство обвинения в среду, 16 мая, рассматривал Шевченковский районный суд Киева.

Насиров обязан носить электронный браслет, не отлучаться из Киева, сдать загранпаспорта, прибывать по вызову к следователю, судье или прокурору и сообщать об изменении места жительства.

Дроздовский добавил, что защита подавала ходатайство об отмене обязанностей, но суд его не удовлетворил.

"Наша позиция была, что их нужно было отменить... объективно с нашей стороны нарушений не было", – отметил адвокат.

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Вместе с тем он сообщил, что суд удовлетворил два других ходатайства защиты.

В частности, Насирову обязали вернуть внутренний паспорт, который ему должны были отдать еще в апреле.

По словам адвоката, внутренний паспорт был изъят при обыске в качестве вещественного доказательства, а затем – передан детективами в миграционную службу как документ, дающий право выезда за границу.

Второе удовлетворенное судом ходатайства адвокатов, по словам Дроздовского, касалось снятия ареста с часов жены Насирова, которые были изъяты во время обыска.

Защитник экс-фискала также рассказал, что обвинительный акт в среду не зачитывался, так как на заседание было выделено только 2 часа.

Напомним, Романа Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств на сумму свыше 2 млрд грн. Следствие считает, что Насиров, действуя в интересах депутата Онищенко, в рамках "газового дела" безосновательно предоставлял ряду предприятий возможность налоговых обязательств в рассрочку.

Роман Насиров подал жалобу в Европейский суд по правам человека на действия в отношении него НАБУ и САП. По словам Насирова, в своей жалобе он указывает на то, что его задержание антикоррупционными органами и дальнейшие действия правоохранителей противоречат действующему законодательству Украины.
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