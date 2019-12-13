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Суд выбирает меру пресечения подозреваемым в убийстве Павла Шеремета: онлайн-трансляция

13 декабря, 13:10

Кроме Яны Дугарь, в деле проходят еще четверо подозреваемых

Яна Дугарь

Яна Дугарь / Фото: Сегодня

Печерский райсуд Киева проводит заседание, на котором должны избрать меру пресечения подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета.

В пятницу, 13 декабря, суд выбирает меру пресечения Яне Дугарь .

Сайт "Сегодня" ведет онлайн-трансляцию из здания суда :

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REUTERS/Ian Langsdon, Alexey Nikolsky

Напомним, по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году проходят пять подозреваемых. На данный момент следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Виталия Грищенко.

Также смотрите видео доклада о ходе расследования убийства Павла Шеремета:

Между тем, в сети активно обсуждают брифинг МВД касательно расследования убийства журналиста Павла Шеремета. На брифинге рассказали о новых подозреваемых. Мнения пользователей соцсетей разделились. Кто-то поверил полиции, кто-то – нет, но в целом многие остались при своем мнении.

Новости "Сегодня" внимательно следят за ходом расследования убийства известного журналиста. Более подробно об этом вы можете узнать в специальной хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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