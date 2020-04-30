Суд вынес приговор экс-нардепу Черненко: подробности

Он получал от государства деньги на аренду жилья, хотя ему было где жить

Суды взялись за народных избранников. Только сегодня суд арестовал счета действующего нардепа Ильи Кивы, а теперь стало известно о приговоре бывшему народному депутату Александру Черненко. Высший антикоррупционный суд дал ему условно три года тюрьмы и "влепил" штраф.

Об этом сообщают "Українські новини".

Отмечается, что недавно Черненко признал свою вину в уголовном производстве по незаконному получению 600 тыс. гривен компенсации за аренду жилья в Киеве.

Реклама

"Соглашение между САП (Специализированной антикоррупционной прокуратурой – ред.) и обвиняемым Александром Черненко — утвердить. Признать Черненко виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением). Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением занимать должности в выборных органах государственной власти сроком на 1 год. Назначить штраф в 17 тысяч гривен. Освободить его от основного наказания на испытательный срок в 3 года", – огласил судья.

В тренде Разумков: Закон о банках попытаются отменить в Конституционном суде

Коллегия судей отметила, что Черненко сам возместил нанесенный ущерб, добровольно пошел на сделку и совершил преступление единолично, а потому не требуется предоставление разоблачительных показаний в отношении других лиц. Также с экс-нардепа взыскали около 20 тыс. гривен расходов на проведение экспертиз.

Суть дела в том, что Черненко, будучи народным депутатом, получил на свою банковскую карточку 582 430 грн компенсации на аренду номера в гостинице "Киев" в связи с якобы отсутствием собственного жилья в столице. В то же время, как установило следствие, его жена имела квартиры в Киеве, а сам он проживал в населенном пункте неподалеку от столицы, который входил в пределы, за которые компенсация не предусматривается.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях завершилось расследование по еще одному экс-депутату – дело Сергея Пашинского передают в суд. Его подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений человеку: 31 декабря 2016 года экс-депутат выстрелил мужчине в ногу, что привело к его инвалидности.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама